徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーは3月5日、2隻ある船体のうち1隻のエンジンが故障したとして、一部の便を欠航しました。エンジンが故障したのは、南海フェリーが運行する2隻のうちの「かつらぎ」です。南海フェリーによりますと、5日の午前2時40分、和歌山発の下り便が航行中、2つ搭載されたエンジンの1つに異常が見つかったということです。船は残る1つのエンジンで徳島港まで到着しましたが、以降はもう1隻の