事件があった大阪市中央区の現場付近＝2月15日大阪市中央区の繁華街・道頓堀で17歳の少年3人が殺傷された事件で、意識不明の重体だった大阪府八尾市の少年の意識が回復し、退院したことが4日、捜査関係者への取材で分かった。重傷を負った柏原市の少年も退院した。大阪府警は今後、2人に事件の経緯などを聞き取る方針。捜査関係者によると、2人は上半身などを刃物で刺された。八尾市の少年は意識が戻り、2日に退院。柏原市の少