アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美（60）が4日、Xを更新。初めてだという傘の盗難被害に遭ったことを報告し、思いをつづった。「初めて傘を盗まれた！」と書き出し、「店頭の傘立てに入れたのに。絶対間違えようのない柄の傘なのに」と憤慨。「でも何十年かぶりにお目にかかれたマスターとの交流がうれしかったから差し引きゼロとする」と前向きな思いをつづった。続けて「マスターに借り