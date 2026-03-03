柔道グランドスラム（GS）タシケント大会の女子78キロ超級で優勝した素根輝（25＝パーク24）が3日、成田空港に帰国した。2024年パリ五輪は左膝のケガの影響で7位に終わり、その後手術。1年以上の長期離脱を経て昨年11月の講道館杯で優勝も、同12月のGS東京大会は1回戦で敗退した。「初戦で負けたショックは大きかったけど、すぐ試合が来るので大きい相手を意識して練習してきた。GS東京よりは感覚的につかめるものは多かった。