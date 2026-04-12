きょう（12日）、東京・江戸川区の警視庁葛西署で、匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウの危険性を子どもたちに伝える啓発活動が行われました。きょう、江戸川区の葛西署で、SNSを通じたつながりをきっかけに役割を分担しながら犯罪を行う「匿名・流動型犯罪グループ」＝「トクリュウ」の危険性を子どもたちに伝える啓発活動が行われました。この活動は、できるだけ早いうちから「トクリュウ」に巻き込まれることに対して危機感