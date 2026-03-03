ミラノ・コルティナ五輪直前で骨折などの大怪我を負った北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が最新ショットを公開した。歩夢は２日、自身のインスタグラムを更新。「Ｔｈａｎｋｙｏｕ＠ｔｈｅｓｎｏｗｌｅａｇｕｅＡｓｐｅｎ！」と記し、五輪を終えて間もない中で出場したスノーボードハーフパイプのレジェンド、ショーン・ホワイト氏が立ち上げたトップ選手が集う「ザ・スノーリーグ」第３戦での