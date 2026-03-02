音楽、ビジュアルクリエイティブ…活動の全てがコンセプチュアルである事=”アートロック”を標榜する新世代ユニットCLAN QUEENが、3月7日（土）に新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にてFREE LIVE「99」を開催することを発表した。今回のライブは彼らのライブとしては初めて、スマートフォン・携帯電話に限り撮影可能なライブとなっている。さらにCLAN QUEENは今年2026年の4-5月に全国ツアー「CLAN QUEEN "Grand Hotel MO