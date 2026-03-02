ミニストップが、3月2日の「ミニストップの日」に合わせて、人気商品を通常より50％増量する「増量フェア」第1弾を開催中。第2弾を同月3日から実施します。【画像】や…ヤバっ！どーんと「増量」の対象商品を一挙、公開！（27枚）第2弾では、ホットスナック「シューストポテト」（278円、以下、税込み）が1.5倍量になるほか、「鶏めしとおかずセット」（419円）のおにぎりが1個増量に、「ひきわり納豆細巻」（375円）が12巻