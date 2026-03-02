ミニストップが、3月2日の「ミニストップの日」に合わせて、人気商品を通常より50％増量する「増量フェア」第1弾を開催中。第2弾を同月3日から実施します。

【画像】や…ヤバっ！ どーんと「増量」の対象商品を一挙、公開！（27枚）

第2弾では、ホットスナック「シューストポテト」（278円、以下、税込み）が1.5倍量になるほか、「鶏めしとおかずセット」（419円）のおにぎりが1個増量に、「ひきわり納豆細巻」（375円）が12巻に6巻を追加した18巻になって登場。

さらに、おにぎり「鶏ごぼう」（159円）、「三元豚ロースのカツカレー」（645円）、「乳酸菌入りコールスローサラダ」（181円）はそれぞれ、内容量が50％増量になります。

また、「大盛 たまごのコク！カルボナーラ」（572円）は麺＆ソースが50％増量、「香ばしい照焼きチキンとたまごサンド」（386円）はチキンたまごサラダサンドが1層増量、「ツナたまごサンド」（278円）はたまごサンドが1層増量になって販売されます。

同月16日まで実施。期間中は、1.5倍量の「シューストポテト」が本体価格から20円引きになるクーポンが「ミニストップアプリ」にて配信されます。

