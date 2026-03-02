ゴール前、ひと押しが利いた。「第33回チューリップ賞」は1日、阪神競馬場で行われ、2番人気タイセイボーグが差し切りV。阪神JF3着の悔しさを胸に始動戦で結果を出した。2着ナムラコスモス、3着アランカールとともに桜花賞（4月12日、阪神）の優先出走権を獲得した。確かな成長を示した。阪神JF3着の実績を誇るタイセイボーグが新馬戦以来の2勝目。新潟2歳S2着、アルテミスS3着と好走しながら重賞であと一歩届かない。そんな善