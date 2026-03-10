アメリカ・カリフォルニアを中心に人気を集めるライフスタイル・サンケアブランド「Sun Bum」が、ついに日本上陸。2026年3月10日（火）より日本公式サイトがローンチされ、国内での製品販売が正式にスタートしました。ビーチカルチャーから生まれたSun Bumは、肌や環境に配慮したサンケアアイテムを展開するブランド。太陽の下で安心して過ごすためのアイテムとともに、ヘルシーでポジティブなライ