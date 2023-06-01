上田は先発出場も後半17分に交代オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が現地時間3月1日、リーグ第25節のトゥウェンテ戦で先発出場し、後半17分までプレーした。リーグ戦では3試合連続で先発出場し、1トップに入った。前半5分には味方からのアバウトなロングボールに反応。抜け出そうとして相手DFに倒されたが、笛はならなかった。その後も前線で体を張り続けたが、なかなかいいボールが入らなかった。後半に入っ