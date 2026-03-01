小学館は１日、３日に予定していた「第７１回小学館漫画賞贈賞式」を延期することを発表した。「今回のマンガワン編集部の事案を鑑みた結果、『第７１回小学館漫画賞贈賞式』は延期の判断に至りました」としている。小学館を巡っては、マンガワン編集部が男性漫画家の性加害を把握していながら、別のペンネームで新連載の原作者に起用していたことが発覚。また、同編集部の担当編集者が性加害の示談交渉に加わり、和解条件に