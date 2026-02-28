大谷翔平のフリー打撃に侍J同僚も驚き野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を実施し、28スイングで11本の柵越えをマークすると、あまりの打球に“身内”たちも衝撃の声を上げた。打撃投手を務めた亀井善行外野守備・走塁コーチは「（プロ入り以来）22年間で1番緊張しました。彼の打撃について？それは語れません。