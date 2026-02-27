京都市の松井孝治市長は25日、市議会本会議で市民の市バス運賃を観光客より安くする「市民優先価格」の運賃案を明らかにした。市民は、市民以外の350～400円より割安な200円（現行230円）に値下げする方針で国土交通省の認可が必要となる。導入は2027年度中を目指し、実現すれば全国初となる。 松井市長はこの日、「オーバーツーリズム対策にかかる費用や昨今の人件費、物価の上昇分の財源を運賃改定で確