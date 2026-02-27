京都市の松井孝治市長は25日、市議会本会議で市民の市バス運賃を観光客より安くする「市民優先価格」の運賃案を明らかにした。市民は、市民以外の350～400円より割安な200円（現行230円）に値下げする方針で国土交通省の認可が必要となる。導入は2027年度中を目指し、実現すれば全国初となる。

松井市長はこの日、「オーバーツーリズム対策にかかる費用や昨今の人件費、物価の上昇分の財源を運賃改定で確保した上で市民については割り引きたい」と答弁。まず市民の運賃を決め、見込まれる減収分や事業経費の上昇分、オーバーツーリズム対策費をまかなえるよう市民以外の運賃案を算出したという。市バスの一部路線は観光客で混雑し、日常生活で利用する市民からはかねてから不満の声が上がっていた。

導入に対して、「こういうのから広まってほしい」「難しい問題。外国人ならともかくだが、今後さまざまな業種がこのようなやり方に便乗すると世の中は大混乱する」「京都の市バス、観光客すごいのでバス使う人からすると大変だし、これは必要な対策」「観光で市が成り立っていることを忘れてはいけない」「外国人は3倍にすれば良い」といった反響がネット上に集まった。

中国政府による日本への渡航自粛要請から3カ月がたち、年末年始はインバウンドを受け入れてきたホテルや旅館で予約キャンセルが相次いだ。その一方で、昨年12月に日本政府観光局（JITO）が報告したところによると、同年11月までの累計訪日客数は約3900万人で、年間で過去最高を記録した2024年の3680万人を上回ったという。

訪日客の増加により大きな経済効果が見込まれる反面、オーバーツーリズム（観光公害）をめぐる批判も高まり大きな社会問題となっている。そんななか先月、あるラーメン店が「二重価格」（外国人価格）を設定しているとして、X（旧Twitter）で注目が集まった。

店は大阪屈指の観光エリア「ミナミ」のほど近くの好立地に店を構える、大手グルメレビューサイトでも高評価を得る人気店で当サイトでも既報。Xでは、同店の券売機の画面だとする画像が拡散し、日本語メニューと英語メニューがあり、同じラーメンでも価格差があることが確認できる。

画像では、通常のラーメンが日本語では950円で販売されているのに対して、英語では1500円と確認でき、他メニューも同様な料金形態である。実は、この“二重価格”は各所で導入する動きが広がっているのが現状だが、このラーメン店は導入をめぐって外国人とトラブルに発展したという。

店の公式Xは、外国人客とのトラブルが発生したと報告。店主は事態について「テレ朝NEWS」の取材に応じ、「中国人の方がスペシャルラーメンを注文して召し上がってくれた。食後、急に怒りだして『返金しろ』と。30分くらいはラーメン作れない状況だった」と“被害”を説明。さらに、「そもそも商品が違うもので、『返金できません』と伝えても帰ってくれなかった。警察を要請しますと伝えたところ、態度が一変して、謝罪して帰って行った」とのことだ。

店主によれば、外国人用を別に作っているといい、手間と時間は「（日本人向けより）倍以上かかっています」訴え、価格の差は“外国人向けの特別なメニュー”だと主張。そのうえで「うちが導入している二重価格が浸透すれば、日本人のお客様に還元できたらと思って（二重価格を）続けていきます」と宣言している。

この現状にネット上の反応は賛否両論。料金形態に「大人」と「子ども」さらには「シニア」があるように「日本人」と「外国人」との区別は問題ないという考えが世間的には多いとみられる。

とはいえ、「郷に入っては郷に従え」が全くもって外国人には通じない。料金を二重にすることによって、多少なりとも敬遠効果がみられるのか、わずかながら観光地は“元”に戻りつつあるようだ。