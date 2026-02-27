元TBSでフリーアナウンサーの海保知里が26日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・薬丸裕英との２ショットを公開した。 【写真】20年前の薬丸、岡江さん、海保アナ薬丸変わらなさすぎ！ 薬丸は2月19日に60歳の誕生日を迎えた。海保アナは「薬丸さんの還暦お祝いパーティーがありました!」と祝福に駆けつけたことを報告。「はなまるマーケットの同窓会のような空間でした。」とし、薬