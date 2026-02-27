「車中泊できるハイエースを買った」人気女性芸人が語る、40代で挑戦したいこと
タレントのイモトアヤコさん（40歳）が、2月27日公開の映画『木挽町のあだ討ち』で時代劇に初挑戦！ 正名僕蔵さん演じる小道具方・久蔵の妻・お与根役で、芝居小屋の森田座で小道具を作る夫を支える妻を好演しています。
イモトさんは私生活でも2019年に結婚。妻として、母親としても奮闘する日々です。「40歳になることが楽しみだった」と語るイモトさんに充実した40代を送るための心がけなど、さまざまなことを聞きました。
◆「40歳になることが楽しみだった」
――この1月に40歳になられ、Instagramに＜自分らしい40代を体現してみました＞とAIアートのような決意の投稿もされていたかと思いますが、節目を迎えて気持ちも変わりましたか？
イモトアヤコ（以下、イモト）：あ、あれAIだと思いました!? ほかの方もそう言っていたのですが、あれ実写なんですよ。これは……遺憾ですね（笑）。自腹でスタジオを借りてちゃんと小道具を着て、個人的に撮ったんです。背景は合成的なモノですが、わたし自身は実写です（笑）。その前のスポーティーなモノクロの一枚のほうが40代の決意表明ですね。去年39歳の夏くらいに思いついて、これも40歳のチャレンジかなと思って。
――そのモノクロ投稿にも書いてありますが、40歳だけでなく、さまざまな節目の一年なんですよね。
イモト：そうなんです。40代だけでなく、異国に行くお仕事を始めて20年。ラジオパーソナリティも10年。パスポートが5冊目、結婚して5年？ もしかしたら6年目かもしれませんが（笑）、いくつもの数字がリンクしました。40代になったからといってとりたてて変わったことはないのですが、気分的にはすがすがしいですかね。
女性は歳を重ねることに悲観的な気分はあると思うんですけど、わたしは40歳になることが楽しみだったので、これが40歳かという感じです。歳を重ねるほどセーラー服と眉毛も、もしかしたら味が出てくるかもしれないなと（笑）。このままいい50代を迎えられたらいいなと思っています。
◆30代半ばから食事や運動をより意識
――フィジカル面の変化については、意識していますか？
イモト：実は30代半ばくらいからそういうことを意識して生活していて、食生活や運動に気をつけています。20代はノーケアでロケができていましたが、たぶんこの先ノーケアだとケガをするかもしれないですし、食事に気をつけ、ジムにも行き始めました。強がりと思われるかもしれないけれど、いま20代くらいの体力があります！ 20代のときよりも疲れていないような気がするんです。
――土鍋で炊いた朝ごはんもネットニュースになっていましたよね。
イモト：結婚を機に料理を始めたので、30代くらいから（食生活は）変化しつつあったのかもしれません。まわりの人から「40代からガクっとくるから」「40代からは全然違うよ」みたいなことをすごい聞いていたので、その言葉が頭に残っていたのかもしれない。そういうことを言う人がまわりに多かったんですよ。なら、そうならないようにすればいいのかなと。
◆初めての時代劇。演じたのは“できた女性”
――そして人生でもベストコンディションの状態で、今回新たに映画『木挽町のあだ討ち』で時代劇に初挑戦されましたね。
イモト：そうですね（笑）。ミステリーの要素もありつつ、それだけじゃない展開に驚きました。仇討ちのシーンも美しかったですし、映像に音楽が載ることによってアートと言いますか、こうやって映画が作られるのかと、完成した映画を観て感動しました。そうそうたる演者の方々の演技力も素晴らしかったです。
――演じられたお与根について教えてください。
イモト：芝居小屋の森田座で小道具を作る、正名僕蔵さん演じる小道具方の久蔵さんの妻役です。原作を読むと、5歳くらいで息子を失くしているという深いストーリーが彼女にもあり、登場人物がそれぞれ人生を背負って今があるという感じなのですが、久蔵さんはほとんどしゃべらないので、その分、嫁のわたしが説明したり、その場を明るくしようとふるまったりします。
