私はヨウコ。小学3年生の息子トモヤは、スイミングの選手コースで頑張っています。トモヤの憧れは5年生のコウキ君です。コウキ君は下級生の面倒見が良く、何をさせても優秀な子。しかし他の保護者のなかにはコウキ君の陰口を叩く人もいます。コウキ君に嫌がらせをされて辞めた子もいる、気を付けた方がいいというのです。私には信じられない話でした。上級生のレーンに移ったトモヤは、大好きなコウキ君と一緒に泳げることを喜んで