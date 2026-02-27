スミスがOP戦初の本塁打、グラスノーも好投ドジャースは26日（日本時間27日）、アリゾナ州グレンデールで行われたホワイトソックス戦に7-6で逆転勝利を収めた。5回にはウィル・スミス捕手が今季“チーム初”となる本塁打。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「全く心配してなかったよ。いいスイングができている」と、野手陣の調整に信頼を寄せた。オープン戦で負けなしの快進撃を続けているドジャース。5試合を終えて本塁打が1本