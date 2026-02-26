井村屋（津市高茶屋）が、人気アイスブランド「やわもちアイス」シリーズの季節限定商品「やわもちアイス ずんだもち味」を3月2日からコンビニで先行販売します。【写真】断面を見たら、「ずんだもち」感がハンパない！2012年から発売されている同シリーズは、「甘味処の和スイーツを、おうちで。」がコンセプトで、冷凍下でも柔らかく、もちもちしたおもちと、さまざまな素材を重ねたぜいたく感を手軽に味わえるアイスです。