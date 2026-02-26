ヤマダホールディングスは、きょう26日からヤマダデンキLABI池袋本店で「ミライ人間洗濯機」のデモ機展示と洗浄体験、販売を開始した。2025大阪・関西万博で大きな話題を呼んだ全自動入浴装置で、量販店としては初の店頭展開となる。【写真】カッコイイ！洗練された形状の「ミライ人間洗濯機」「ミライ人間洗濯機」は、製造元のサイエンスが開発した次世代型のウェルネス機器。ウルトラファインバブルによる洗浄技術と生体セン