ポータブルヘッドフォンアンプ「Snowsky TINY」 エミライは、FIIOの新製品として、コンパクトで軽量なポータブルヘッドフォンアンプ「Snowsky TINY」を2月13日に発売する。イヤフォン出力端子やUSB-C端子の有無により「TINY A(3.5+Type-C)」、「TINY B(3.5+4.4)」の2モデルを用意。価格はオープンで、市場想定価格はいずれも3,960円前後。カラーはどちらのモデルにも、ブラックとシルバーを用意