キューバの野球・ソフトボール連盟は25日、アメリカ政府がWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックキューバ代表団8人のビザ発給を拒否したと発表しました。連盟によりますと、アメリカ政府は24日、WBCに参加するキューバ代表チームに帯同する予定だった連盟の会長、事務局長、ピッチングコーチなど合わせて8人のビザ発給を拒否したということです。連盟は声明で「決定はスポーツの基本的な原則と、大会の主旨に反している。キュ