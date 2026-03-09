国際法における「封鎖」とはロイター通信などは2026年3月2日、イランの軍事組織であるイスラム革命防衛隊の司令官が同国国営メディアを通じてホルムズ海峡を「封鎖した」と報じました。報道によると、この司令官は「もしホルムズ海峡の通過を試みる者がいれば、革命防衛隊と正規海軍の英雄たちが船舶に火を放つだろう」と述べたといいます。【自爆ドローン攻撃は過去にも】2019年には発生したタンカー攻撃の被害を見る（画像）