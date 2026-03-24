21日、キューバ当局が国内で大規模停電が発生したと発表。過去1週間で2回目となる停電で、背景には米国による石油供給網の遮断がある。影響は日本のプロ野球界にも広がっており、ファンの間で話題となっている。 今年1月、ベネズエラのニコラス・マドゥロ前大統領が米軍に拘束されて以降、トランプ米大統領は石油封鎖を維持している。キューバにとってベネズエラは重要な石油供給国であったため、キューバ経済