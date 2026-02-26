銀座コージーコーナーは、3月3日「ひなまつり」に合わせ、2026年2月28日から3月3日までの間、全国の生ケーキ取扱店でひなまつりケーキを販売する。予約は、各店の販売上限数に達し次第終了。※北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。※記事中の価格はいずれも税込表記。【ひなまつりケーキの画像はこちら】扇形のケーキにおだいりさまとおひなさまを飾った「ひなおう