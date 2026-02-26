【銀座コージーコーナー】ひなまつりケーキ販売開始、デコレーションケーキからプチケーキまで多彩なラインアップ【2月28日〜】

銀座コージーコーナーは、3月3日「ひなまつり」に合わせ、2026年2月28日から3月3日までの間、全国の生ケーキ取扱店でひなまつりケーキを販売する。予約は、各店の販売上限数に達し次第終了。

※北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【ひなまつりケーキの画像はこちら】扇形のケーキにおだいりさまとおひなさまを飾った「ひなおうぎ」、プチケーキ8個をアソートした「ひなパーティー」など多彩なラインアップ

◆「ひなパーティー(8個入)」2,916円

「おだいりさま」と「おひなさま」をイメージしたタルトを中心に、春色のプチケーキ8個をアソートした。

アソート内容

･【ベリーと抹茶のケーキ】抹茶ホイップクリームと苺風味スポンジとラズベリーグラサージュのケーキ

･【おだいりさま】バナナホイップクリームとマンゴークリームのタルト

･【おひなさま】苺クリームとラズベリークリームのタルト

･【ひなショート】黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ

･【ひな桃のタルト】ピーチジャム入りピーチホイップクリームのタルト

･【ひな苺のレアチーズ】レモンジャム入りチーズムースのケーキ

･【さくら抹茶のロール】さくらクリームを飾ってチェリージャムを抹茶スポンジで巻いたロールケーキ

･【苺のモンブランタルト】苺ジャム入り苺のモンブランタルト

◆「ひなおうぎ(チョコ)」2,916円

粒より苺とおだいりさま&おひなさまの砂糖菓子を飾った、扇形のデコレーションケーキ。チョコチップを加えた生クリーム入りホイップクリームをココアスポンジで挟み、まろやかチョコクリームでやさしい味わいに仕上げた。一辺の長さは11cm、2〜3人分。

◆「ひなおうぎ(苺)」3,564円

粒より苺とおだいりさま&おひなさまの砂糖菓子を飾った、扇形のデコレーションケーキ。苺風味スポンジ&抹茶スポンジ、クリームを重ね、“ひなまつりカラー”に仕上げた。一辺の長さは11cm、2〜3人分。

◆「ひなショートデコ」

4号(直径12cm、3〜4人分):3,132円

5号(直径15cm、5〜6人分):3,780円

桃の節句にちなみ、黄桃入りクリームをスポンジで挟んだデコレーションケーキ。苺、おだいりさま&おひなさまの砂糖菓子を飾った、華やかな見た目に仕上げた。まろやかなクリームと黄桃&苺の爽やかさが楽しめる。

◆「ひなシフォン」1,998円

ふわふわ食感の苺風味シフォンスポンジ&抹茶シフォンスポンジにクリームを重ね、“ひなまつりカラー”に仕上げた。苺4粒とおだいりさま&おひなさまのピックを飾った、ひなまつりにぴったりのシフォンケーキ。長さは7.5×19.5cm、約4人分。

◆「おだいりさま」/「おひなさま」各810円

ほんのり甘ずっぱい苺クリームをスポンジで挟み、苺&クリームを飾ったプチデコレーションケーキ。それぞれ、「おだいりさま」と「おひなさま」を飾っている。

◆「おびなのチョコショート」529円

チョコチップを加えた生クリーム入りホイップクリームをココアスポンジで挟み、まろやかチョコクリームでやさしい味わいに仕上げた。上面にはおびなのピックと苺をトッピングしている。

◆「めびなの桃ショート」529円

桃の節句にちなんで、黄桃を加えた生クリーム入りホイップクリームを苺風味スポンジ&抹茶スポンジで挟み、“ひなまつり色”に仕上げた。上面にはめびなのピックと苺をトッピングしている。

◆「ひなまつりデコレーションキット」506円

おびなとめびなの砂糖菓子、桃の花のピック(非加食)、ぼんぼりローソク(非加食)、屏風(非加食)をセットにしたデコレーションキット。

【ひなまつりケーキの画像はこちら】扇形のケーキにおだいりさまとおひなさまを飾った「ひなおうぎ」、プチケーキ8個をアソートした「ひなパーティー」など多彩なラインアップ