細長いチャーシューに、みじん切りの玉ねぎが盛られた熱々のラーメン。お値段なんと250円の超激安麺だ。看板メニュー「まかないラーメン」は驚きの250円提供しているのは、2024年オープンした茨城・水戸市のラーメン店「ラーメン・餃子250」。たとえ雨でも午前11時のオープンと同時に満席状態になる人気の店。その店を訪れたお客さんの多くが注文していたのが、看板メニューの「まかないラーメン」250円。香味野菜を煮込んだ鶏ガラ