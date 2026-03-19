「◯◯出身」「あの名店で修行」──。飲食店のプロフィールや看板で、こうした“経歴アピール”を見かけることは少なくありません。ところがラーメン店「銀座八五」は3月10日、公式Xで「銀座八五出身」「二番手」などと自称する店舗が複数確認されているとして、注意喚起をおこないました。アルバイトなど短期の在籍者が、事実と異なる経歴を名乗って営業している可能性があるといいます。同店はこれらの店舗について「当店の技術