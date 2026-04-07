昭和34年（1959年）に発売された、即席棒状麺のパイオニア「マルタイラーメン」（株式会社マルタイ 福岡県福岡市）。生麺のような口当たりと、飽きのこないあっさりしたしょうゆ味のスープが特徴のロングセラーだ。定番の「マルタイラーメン」を筆頭に、数十種類ある商品は「棒ラーメン」の通称で、特に九州では家で作るラーメンとして馴染みが深いソウルフードとも言える存在だが、2025年6月、料理研究家のリュウジ氏が投稿したレ