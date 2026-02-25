米ソニー・ピクチャーズが、『スパイダーマン』スピンオフ作品シリーズをリブートする姿勢であることがわかった。映画部門会長兼CEOのトム・ロスマンが米番組で示唆した。 ソニー・ピクチャーズは2018年の『ヴェノム』を皮切りに、マーベル・コミックス『スパイダーマン』に関連するキャラクターたちの単独映画を続々と製作。トム・ハーディ主演の『ヴェノム