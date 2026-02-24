最近よく耳にする「平成レトロ」。令和の今、若い世代を中心にブームが再燃し、懐かしいアイテムを目にするたびに、アラサー・アラフォー世代は思わずきゅん…としてしまいますよね♡そんな中、セリアで発見したのは、なんとスクールバッグ風のミニポーチ。平成を思い出す可愛い見た目はもちろん、実用性も◎！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スクールバッグ風ミニポーチ価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJA