RRとの2ショットが話題に！NHK連続テレビ小説「あんぱん」での活躍で大きな注目を集めたほか、映画やCMに数多く出演している女優の今田美桜さん。今田さんは、これまで数々の役柄を演じてきましたが、なかでも過去に出演したTBS系ドラマ「トリリオンゲーム」放送時に公開された一枚の写真が注目を集めました。役柄に合わせドレスアップした今田さんと超高級車と並んだ2ショットに、多くのユーザーから反響の声が集まっています