RRとの2ショットが話題に！

NHK連続テレビ小説「あんぱん」での活躍で大きな注目を集めたほか、映画やCMに数多く出演している女優の今田美桜さん。今田さんは、これまで数々の役柄を演じてきましたが、なかでも過去に出演したTBS系ドラマ「トリリオンゲーム」放送時に公開された一枚の写真が注目を集めました。

役柄に合わせドレスアップした今田さんと超高級車と並んだ2ショットに、多くのユーザーから反響の声が集まっています。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜」×「超高級車」を画像で見る！

同作は、若き起業家2人が、型破りな発想で成功をつかもうとする姿を描いた作品で、今田さんは、大手IT企業を率いる取締役・黒龍キリカとして、冷静さと華やかさを併せ持つキャラクターを演じています。

ドラマの公式インスタグラムに投稿されたのは、ヒョウ柄のドレスに、鮮やかなピンクのヒールとハンドバッグでコーディネートされた今田さんのドレス姿です。胸元が大きく開いたショットも、今田さん演じる役柄の存在感を際立たせています。

今田さんの隣には、イギリスの高級車ブランド「ロールス・ロイス」のフラッグシップモデル「ファントム」が並び、作品の世界観を象徴する写真として注目が集まりました。



写真に収められているのは、2003年から2017年にかけて製造されたロールス・ロイス「ファントムVII」で、後席スペースを拡張したEWB（エクステンデッド・ホイールベース）仕様と推定されます。

全長は約6メートル。その堂々とした佇まいは、ひと目で格の違いを感じさせます。



このほか、パルテノン神殿を思わせる大型フロントグリルや、ボンネット先端に輝く「スピリット・オブ・エクスタシー」など、ブランドを象徴するディテールが随所に見て取れます。

車体にはマットグレー系の特注カラーが施され、LEDデイライトや観音開きの「コーチドア」など、細部に至るまで存在感を主張する仕様となっています。

販売価格はおよそ5000万円前後とされており、カスタムの内容次第では、さらに高額になる可能性も予想されます。

※ ※ ※

写真公開後は、SNS上でも大きな反響があり、ユーザーからは「この並び、絵になる」「みおちゃん可愛すぎる」といった声のほか、「ファントムの迫力がすごい」と、今田さんの存在感と高級車の圧倒的な佇まい、その双方に注目するコメントが相次いで寄せられています。

女優として進化を続ける今田さんの動向に、今後も注目が集まりそうです。