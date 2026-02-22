“男の娘”アイドルが、メンバーカラーであるピンクヘアを活かした驚きの施術を受け、「バリええんやけど！」と大喜びする場面があった。【映像】“男の娘”アイドルが驚きの変化『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマ