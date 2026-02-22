“男の娘”アイドルが、メンバーカラーであるピンクヘアを活かした驚きの施術を受け、「バリええんやけど！」と大喜びする場面があった。

【映像】“男の娘”アイドルが驚きの変化

『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」美容師の立場から、カットモデルは「キャバ嬢」「元ヤン」「ギャル」「ポールダンサー」「男の娘」「グラビアアイドル」の中からくじ引きで選ばれた。

ランキング5位の“カラーの魔術師”前澤啓太朗が担当することになったのは、メンズアイドルグループ「にゃんだふる！」でパステルピンクを担当する“男の娘”ぎんしゃむ。カウンセリングでは、「ピンク髪の印象はつけておきたい」と、メンバーカラーの髪色を維持することを希望した。

これに対し前澤は、「毛先をブリーチして、もっとピンクの明度を上げるのは大丈夫ですか？」と提案。さらに、ピンク髪を活かしつつ、小顔と美白効果を引き出す黒のデザインカラーを顔周りの毛先に入れるという驚きの仕掛けを施した。

施術後、初めて自分の姿を確認したぎんしゃむは「え！ バリええんやけど！ かわいい！ 超いいんですけど！」と大絶賛。想像以上の仕上がりに、出身地の関西弁が出るほど喜びを爆発させていた。また、スタジオからも「妖精みたい」の声があがった。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務める。