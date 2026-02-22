「キャベツ×ソーセージ」でこんなに作れる！時短でおいしい簡単レシピ8選〜サラダ・炒め物・スープ
家計にやさしく、常にストックしておきたいキャベツとソーセージ。この万能コンビがあれば、朝食から晩酌のおともまで幅広く活躍します。
今回はE・レシピ厳選の活用術8選をご紹介。定番の炒め物から、意外な洋風アレンジまで、毎日の献立を支える名脇役が勢ぞろいです。
【食べ応え満点】キャベツとウインナーのサラダ
いつものサラダをソーセージでボリュームアップ。リンゴ酢の酸味にクミンやローレルを効かせた、デリ風の奥深い味わいです。レンジ加熱でしんなりさせたキャベツに、ソーセージの旨みがしっかり溶け込みます。野菜をたっぷり食べたいときにもうれしいヘルシーな一品です。
■あと1品に！ キャベツ×ソーセージのおすすめレシピ7選
キャベツの自然な甘みと、ソーセージの適度な塩気がベストマッチ。春キャベツのやわらかさを活かしたシンプルな炒め物は、子どももパクパク食べられるやさしい副菜になります。カレー粉を加えてスパイシーに味変すれば、おつまみにも早変わりする万能選手です。
手間のかかるロールキャベツも、ソーセージを使えばわずか10分で完成！ 茹でた葉でくるりと巻いて焼くだけの気軽さが魅力です。肉ダネ作りの手間がないので、忙しい日のメインにも最適。太めのフランクフルトを使えば、さらに満足感のある主菜として食卓を彩ります。
すべての具材をひとつの鍋でサッと茹で上げる、洗い物が少なくて助かるスマートレシピ。粒マスタードと酢を効かせたドレッシングが、素材の味を引き立てて相性抜群です。水気をしっかり切ってから和えることで、味がぼやけず最後までおいしくいただけます。
キャベツを大量消費したい日は、旨みが溶け出すスープが一番。ミックスビーンズのホクホク感とソーセージの歯応えが重なり、満足度の高い一杯になります。冷蔵庫にあるミックスベジタブルやかき玉をプラスして、栄養価をさらに高めるアレンジもおすすめです。
味つけが単調になりがちな炒め物は、マスタードとマヨネーズのコンビで脱マンネリ！ マヨネーズのコクが全体をまとめ、ほど良い酸味が後を引きます。お弁当の隙間を埋めるおかずとしてはもちろん、サンドイッチの具材やオムライスの副菜としても重宝しますよ。
千切りキャベツをクミンやタイムで香り高く仕上げる、常備菜にぴったりの炒め物。エスニックな風味が食欲をそそり、肉料理・魚料理どちらの付け合わせにも馴染みます。冷蔵庫にこれがあるだけで、忙しい日の朝食やお弁当作りがグッと楽になる心強い味方です。
タコシーズニングで味つけした、エキゾチックな刺激が楽しい時短パスタ。麺を茹でる鍋でキャベツも一緒に加熱すれば、効率良く調理が可能です。プチトマトの甘酸っぱさがアクセントになり、週末のランチやワインを楽しむ夜の一皿としても喜ばれます。
■万能コンビを使いこなして献立の幅を広げよう
キャベツとソーセージの組み合わせは、調理法次第で主菜から副菜まで変幻自在。
10分以内で完成する時短メニューも多く、忙しい毎日の救世主になってくれるはず。ぜひ今回ご紹介したレシピを参考に、冷蔵庫の定番食材で新しいおいしさを発見してくださいね。
(ともみ)
キャベツとウインナーのサラダ
【材料】（4人分）
キャベツ 1/4個
ウインナーソーセージ 5~6本
<調味料>
リンゴ酢 大さじ 3
砂糖 小さじ 1
塩 小さじ 1
ローリエ 2枚
クミンシード 少々
マヨネーズ 大さじ 2
粒マスタード 大さじ 1
【下準備】
1、キャベツはせん切りにして水に放ち、ザルに上げて耐熱ボウルに入れる。
2、ウインナーは6〜7mm角に切り、キャベツと合わせてボウルに入れる。
【作り方】
1、キャベツとウインナーを入れたボウルに、＜調味料＞の材料を加えてよく混ぜ合わせ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分加熱して、少ししんなりしたら混ぜ合わせてそのままおいておく。電子レンジは600Wを使用しています。
2、食べる直前にローリエを取り出して軽く汁気を絞り、マヨネーズ、粒マスタードで和え、器に盛る。
■あと1品に！ キャベツ×ソーセージのおすすめレシピ7選
春キャベツの炒め物
キャベツの自然な甘みと、ソーセージの適度な塩気がベストマッチ。春キャベツのやわらかさを活かしたシンプルな炒め物は、子どももパクパク食べられるやさしい副菜になります。カレー粉を加えてスパイシーに味変すれば、おつまみにも早変わりする万能選手です。
キャベツソーセージ巻き
手間のかかるロールキャベツも、ソーセージを使えばわずか10分で完成！ 茹でた葉でくるりと巻いて焼くだけの気軽さが魅力です。肉ダネ作りの手間がないので、忙しい日のメインにも最適。太めのフランクフルトを使えば、さらに満足感のある主菜として食卓を彩ります。
春キャベツとソーセージのホットサラダ
すべての具材をひとつの鍋でサッと茹で上げる、洗い物が少なくて助かるスマートレシピ。粒マスタードと酢を効かせたドレッシングが、素材の味を引き立てて相性抜群です。水気をしっかり切ってから和えることで、味がぼやけず最後までおいしくいただけます。
キャベツとソーセージのスープ
キャベツを大量消費したい日は、旨みが溶け出すスープが一番。ミックスビーンズのホクホク感とソーセージの歯応えが重なり、満足度の高い一杯になります。冷蔵庫にあるミックスベジタブルやかき玉をプラスして、栄養価をさらに高めるアレンジもおすすめです。
キャベツとソーセージのマスタード炒め
味つけが単調になりがちな炒め物は、マスタードとマヨネーズのコンビで脱マンネリ！ マヨネーズのコクが全体をまとめ、ほど良い酸味が後を引きます。お弁当の隙間を埋めるおかずとしてはもちろん、サンドイッチの具材やオムライスの副菜としても重宝しますよ。
まとめて作り置き！ キャベツとソーセージのクミン炒め
千切りキャベツをクミンやタイムで香り高く仕上げる、常備菜にぴったりの炒め物。エスニックな風味が食欲をそそり、肉料理・魚料理どちらの付け合わせにも馴染みます。冷蔵庫にこれがあるだけで、忙しい日の朝食やお弁当作りがグッと楽になる心強い味方です。
ソーセージとキャベツのホットパスタ
タコシーズニングで味つけした、エキゾチックな刺激が楽しい時短パスタ。麺を茹でる鍋でキャベツも一緒に加熱すれば、効率良く調理が可能です。プチトマトの甘酸っぱさがアクセントになり、週末のランチやワインを楽しむ夜の一皿としても喜ばれます。
■万能コンビを使いこなして献立の幅を広げよう
キャベツとソーセージの組み合わせは、調理法次第で主菜から副菜まで変幻自在。
10分以内で完成する時短メニューも多く、忙しい毎日の救世主になってくれるはず。ぜひ今回ご紹介したレシピを参考に、冷蔵庫の定番食材で新しいおいしさを発見してくださいね。
