キャベツとウインナーのサラダ【材料】（4人分）キャベツ 1/4個ウインナーソーセージ 5~6本<調味料>リンゴ酢 大さじ 3砂糖 小さじ 1塩 小さじ 1ローリエ 2枚クミンシード 少々マヨネーズ 大さじ 2粒マスタード 大さじ 1【下準備】1、キャベツはせん切りにして水に放ち、ザルに上げて耐熱ボウルに入れる。2、ウインナーは6〜7mm角に切り、キャベツと合わせてボウルに入れる。【作り方】1、キャベツとウインナーを入れたボウルに、＜調味料＞の材料を加えてよく混ぜ合わせ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分加熱して、少ししんなりしたら混ぜ合わせてそのままおいておく。電子レンジは600Wを使用しています。2、食べる直前にローリエを取り出して軽く汁気を絞り、マヨネーズ、粒マスタードで和え、器に盛る。