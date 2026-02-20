大分県立由布高校の野球部が、地域の少年チームとのユニークな野球対決を21日に行います。高校生が企画したのは、リアル野球盤です。 【写真を見る】部員2人の由布高校野球部が「リアル野球盤」を企画少年チームと21日に対決へ大分 部員わずか2人で活動を続ける由布高校野球部。地域の子どもや保護者に自分たちの活動を知ってもらい、部活動の魅力を発信しようと企画したのは少年チームを招いたリア