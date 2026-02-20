シダックスコントラクトフードサービスは2月19日、丸井グループの社員食堂11店舗(東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府)でピンクオムライスを提供した。 乳がんの早期発見･早期診断･早期治療の大切さを伝えるピンクリボン活動の普及が目的。ピンクオムライスは、鶏肉と玉ねぎをじっくり炒めて旨みを引き出したピラフを卵で包み、クリーミーな明太クリームソースをかけて、ハート型のカラフルな麩をつけた。販売価格は650円。11店舗で