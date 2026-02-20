疑惑報道の渦中にある本人が、ついに口を開いた。プレミアリーグのウルヴァーハンプトンに所属する韓国代表FWファン・ヒチャンに、最近ある疑惑が浮上した。【注目】レンタル高級車を橋に放置して帰宅？韓国代表2月12日、ある韓国メディアは、彼がレンタル高級車を高速道路上に放置したまま車両送迎サービス会社に後処理を任せたり、接触事故を起こした後も対応を業者側に委ねて現場を離れたりするなど、本人と家族が不当な要求を