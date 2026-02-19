アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」が18日、公式サイトを更新。メンバーの藤沢莉子に対するネット上の憶測について、異例となる声明を出した。 【写真】実兄との家族写真が流出した≒JOYの藤沢莉子 公式サイトでは文書を公開。「弊社は、弊社の運営するアイドルグループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただ