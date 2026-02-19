アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」が18日、公式サイトを更新。メンバーの藤沢莉子に対するネット上の憶測について、異例となる声明を出した。



【写真】実兄との家族写真が流出した≒JOYの藤沢莉子

公式サイトでは文書を公開。「弊社は、弊社の運営するアイドルグループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました」と切り出し、「依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません。真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております」と記した。



続けて「現在、≒JOYのメンバー藤沢莉子に関し、あたかも当該メンバーが、特定の恋愛関係にある男性と飲酒を伴う食事を共にしていることを示すような画像付きの投稿がなされていることが確認されております」と個人名を挙げて掲出。そして「当該投稿について、メンバー本人に確認したところ、上記画像に写っている人物は、メンバー本人の兄であり、家族で食事をした際に撮影した画像であること、及び、当該画像は、メンバー本人の兄が自身のストーリーで投稿したものであることが判明しました」と明かし、「皆様におかれましては上記投稿を不用意に拡散されないようにお願いいたします」と注意喚起した。



今後については「弊社といたしましては、引き続き、悪質な投稿については、顧問弁護士に相談の上、必要な法的措置を検討・実施して参ります」と警告。最後には「皆様におかれましては、引き続き、ルールを守り、弊社所属タレントを応援していただきますよう、お願いいたします」と締めた。



≒JOYは12人組の女性アイドルグループ。タレントの指原莉乃プロデュースにより、2022年3月に発足した。



（よろず～ニュース編集部）