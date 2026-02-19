ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、生出演したテレビ番組内で話題の「木原運送」に言及した。“創業”の理由にスタジオも「おお〜」と納得した。ペアで金メダルを獲得した競技後の表彰式。名前を呼ばれると、木原は三浦の腰をひょいっと持って台に押し上げた。セレモニーを終え、降りる際には木原が三浦をだっこするように抱