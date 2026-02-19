ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、生出演したテレビ番組内で話題の「木原運送」に言及した。“創業”の理由にスタジオも「おお〜」と納得した。

ペアで金メダルを獲得した競技後の表彰式。名前を呼ばれると、木原は三浦の腰をひょいっと持って台に押し上げた。セレモニーを終え、降りる際には木原が三浦をだっこするように抱え、運んでいった。ファンの間ではおなじみのルーティンで「木原運送」とも呼ばれる。それが五輪表彰台の真ん中で出動するのはファンにとってもたまらない。X上には「木原運送ここで見れるとはねぇ」など大きな話題になった。

19日、日本テレビ系「ZIP!」で東京と中継をつないで現地から生出演したりくりゅうは「木原運送」について、MCの水卜麻美アナウンサーから「2人の絆を感じると日本でも大きな話題になっている。いつも2人はこのスタイルなんですか？」と質問された。

木原は「りくちゃんがすごく変なところでこけてしまうので、怪我をしてほしくないなという思いがあって一番最初始めた」と“創業”の理由を告白。スタジオから「ああ〜」と納得の声が漏れた。

木原が「でも、だんだんりくちゃんがそれが気に入ってくれたみたいで」と言うと、三浦も「たしかに、自分で滑らなくていいから（笑）。階段（段差）を降りる時も猫みたいに、こうやって（首の）後ろを掴んだりとか。扱い方が子供みたいです（笑）」とお茶目に明かした。

「怪我をしないように、リンク外でも見守っています」と木原。「木原運送」の理念は、優しさが第一にあるようだ。



（THE ANSWER編集部）