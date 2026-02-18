【モデルプレス＝2026/02/18】EXILE TAKAHIROが2月18日、自身のInstagramを更新。妻で女優の武井咲の投稿との共通点が話題を集めている。【写真】「映画の1シーンみたい」と話題・芸能人夫婦のデートショット◆TAKAHIRO＆武井咲夫婦、同じ場所で撮影？この日、TAKAHIROは「Tokyo」と建物の前で撮影した全身ショットを公開。写真は夜に撮影されており、ハッシュタグで「＃ずっといるのに ＃まるで来日したみたいに」と記している。