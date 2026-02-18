EXILE TAKAHIRO＆武井咲、インスタ投稿の共通点にファン歓喜「バレンタインデート？」「夫婦で撮り合いっこ素敵」
【モデルプレス＝2026/02/18】EXILE TAKAHIROが2月18日、自身のInstagramを更新。妻で女優の武井咲の投稿との共通点が話題を集めている。
【写真】「映画の1シーンみたい」と話題・芸能人夫婦のデートショット
この日、TAKAHIROは「Tokyo」と建物の前で撮影した全身ショットを公開。写真は夜に撮影されており、ハッシュタグで「＃ずっといるのに ＃まるで来日したみたいに」と記している。
一方、武井も2月15日に更新した自身のInstagramにて「Valentine's Night walk」と添えて、建物の前で撮影した全身ショットを投稿。武井も夜間に撮影しており、TAKAHIROの撮影場所と同じと推測される。
この投稿にファンからは「バレンタインデート？」「夫婦で撮り合いっこ素敵」「ラブラブなの伝わる」「本当仲良し」「映画の1シーンみたい」といった声が寄せられている。
TAKAHIROと武井は2017年9月に結婚。2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女の誕生を報告している。（modelpress編集部）
