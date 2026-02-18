バッド・バニーが、2026年3月7日、日本で開催されるSpotifyのイベント『Billions Club Live』にヘッドライナーとして登場する。 （関連：BTSやLE SSERAFIMに波及し世界的ブームへ「Dem Bow」に始まりプエルトリコ、アメリカ本土へと渡った“レゲトン”の歴史） 『Billions Club Live』は、Spotifyで10億回以上の再生を達成したアーティストのトップファン限定で行われるイベントシリーズ。