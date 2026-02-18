バッド・バニーが、2026年3月7日、日本で開催されるSpotifyのイベント『Billions Club Live』にヘッドライナーとして登場する。

（関連：BTSやLE SSERAFIMに波及し世界的ブームへ 「Dem Bow」に始まりプエルトリコ、アメリカ本土へと渡った“レゲトン”の歴史）

『Billions Club Live』は、Spotifyで10億回以上の再生を達成したアーティストのトップファン限定で行われるイベントシリーズ。ダブリンでのエド・シーラン、パリでのマイリー・サイラス、ロサンゼルスでのザ・ウィークエンドに続き、今回アジア初公演となるバッド・バニーを日本に迎えて開催されることが決定した。

2025年、バッド・バニーは前例のない4度目となるSpotifyのグローバル・トップ・アーティストに選ばれる快挙を成し遂げた。今回のイベントは、彼の国際的なファンベースの強さを示すとともに、世界各地の主要音楽マーケットにおいて、グローバルスターとファンをより近づけていくというSpotifyのコミットメントを表す機会になるという。

本公演は、現在28曲がBillions Club入りを果たしている彼の歴史的な快挙を祝うもの。日本のファンは、彼のキャリアを象徴する10億回再生超えのヒット曲で構成されたセットリストを楽しむことができる。

なお、本公演は『DeBí TiRAR MáS FOToS』ツアーのスケジュールにあわせて行われるが、ツアーの一部ではなく、日本のトップリスナーのために開催される一夜限りの特別な単独公演となる。

＜Billions Club入りしているバッド・バニーの全楽曲一覧（2026年2月17日時点）＞・I Like It・MIA・Yonaguni・DÁKITI・Tití Me Preguntó・Ojitos Lindos・Callaita・Me Porto Bonito・Te Boté - Remix・Efecto・La Canción・No Me Conoce - Remix・Moscow Mule・un x100to・Vete・LA NOCHE DE ANOCHE・La Santa・Soltera (Remix)・DtMF・BAILE INoLVIDABLE・PERRO NEGRO・Si Veo a Tu Mamá・Si Estuviésemos Juntos・Neverita・Lo Siento BB:/

（文＝リアルサウンド編集部）