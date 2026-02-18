米パラマウントグループが運営するストリーミングサービス「Paramount＋」が、2026年3月31日をもって日本国内でのサービス提供を終了することがわかった。2023年12月1日の日本サービス開始から2年4ヶ月での撤退となる。 「Paramount+」は日本ではやDinsey+のような独立したプラットフォームを持たず、J:COM STREAM、WOWOWオンデマンド、Amazon 、Leminoチャンネルでサービス提供を行っ